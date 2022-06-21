Володин ответил на слова главы МИД Украины о готовности «воевать лопатами»

«Для вас сегодняшняя ситуация на Украине — очередное телевизионное шоу. И если возьмёте в руки — впервые в жизни — лопату, то только для того, чтобы попозировать. У вас счета в зарубежных банках. Семьи находятся за пределами Украины. Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наёмников, все вы в течение суток разбежитесь», — написал Володин в Telegram.