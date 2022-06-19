Бурбулис в день смерти оценил идею возрождения СССР

Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в день смерти принимал участие в Глобальном Бакинском форуме в Азербайджане. Как сообщает Haqqin.az, один из последних его комментариев был посвящен теме возрождения СССР.

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Во время форума сотрудники издания спросили Бурбулиса, как он относится «к попыткам современной России восстановить СССР». По мнению бывшего госсекретаря, такое невозможно.

«Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно!» — ответил он.

Ранее сообщалось, что экс-госсекретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах умер на 77-м году жизни. Смерть Бурбулиса подтвердила его племянница Юлия.