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37 минут назад

Бурбулис в день смерти оценил идею возрождения СССР фразой «бред и утопия»

Lenta.ru

Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в день смерти принимал участие в Глобальном Бакинском форуме в Азербайджане. Как сообщает Haqqin.az, один из последних его комментариев был посвящен теме возрождения СССР.

Бурбулис в день смерти оценил идею возрождения СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время форума сотрудники издания спросили Бурбулиса, как он относится «к попыткам современной России восстановить СССР». По мнению бывшего госсекретаря, такое невозможно.

«Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно!» — ответил он.

Умер Геннадий Бурбулис

Ранее сообщалось, что экс-госсекретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах умер на 77-м году жизни. Смерть Бурбулиса подтвердила его племянница Юлия.

«Да, это так», — ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

Политика,Геннадий Бурбулис,Правительство РФ,
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