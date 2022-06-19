Президент Сенегала назвал "разумными" слова Макрона о России

Действующий председатель Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл заявил в интервью французскому Journal du Dimanche, что солидарен с главой Франции Эммануэлем Макроном насчет отношения к России.
«Да, президент Макрон говорит очень разумные вещи. История покажет, что он прав. Глава государства не должен действовать исключительно на эмоциях. Он должен учитывать реалии», — сказал он.
Салл отметил, что должен вести переговоры с РФ. В частности он должен обсудить поставки зерна и удобрений в Африку, импорт которых был нарушен на фоне санкций.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Россия «не должна быть унижена» — это позволит улучшить дипломатические отношения между Западом и Москвой, когда украинский кризис будет разрешен.
Он добавил, что глава РФ Владимир Путин совершил «историческую и фундаментальную» ошибку, развязав украинский кризис. По мнению Макрона, Путин «изолировал себя» и не знает, что делать дальше.