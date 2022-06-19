У Украины появится страна-представитель в России

Министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что президенту Владимиру Зеленскому представят предложения по выбору страны, которая будет представлять интересы Украины в России для решения визовых вопросов.
«Во-первых, у нас есть действующие соглашения с визовыми центрами в РФ <...>. Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины, чтобы избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в Российской Федерации», — приводит его слова издание «Страна.ua».
Немчинов добавил, что после этого МИД Украины дополнительно проинформирует украинцев и россиян о способе получения визы и ее стоимости.
Ранее Зеленский заявил, что Киев намерен ввести визовый режим для россиян с 1 июля. Он объяснил эту меру «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины.
Между Россией и Украиной с 1997 года действовал безвизовый режим. Россияне могли находиться в стране до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда.