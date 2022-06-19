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1 час назад

Зеленский выберет страну для решения визовых вопросов с Россией

Газета.Ru

Министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что президенту Владимиру Зеленскому представят предложения по выбору страны, которая будет представлять интересы Украины в России для решения визовых вопросов.

У Украины появится страна-представитель в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во-первых, у нас есть действующие соглашения с визовыми центрами в РФ <...>. Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины, чтобы избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в Российской Федерации», — приводит его слова издание «Страна.ua».

Украина ввела визовый режим для россиян

Немчинов добавил, что после этого МИД Украины дополнительно проинформирует украинцев и россиян о способе получения визы и ее стоимости.

Ранее Зеленский заявил, что Киев намерен ввести визовый режим для россиян с 1 июля. Он объяснил эту меру «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины.

Между Россией и Украиной с 1997 года действовал безвизовый режим. Россияне могли находиться в стране до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда.

Политика,Владимир Зеленский,Правительство Украины,
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