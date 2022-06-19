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41 минуту назад

"Газ не пахнет?": в Совфеде раскритиковали Санду за запрет новостей из РФ

Илья Родин

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал в своем Telegram-канале президента Молдавии Майю Санду. Его возмущение вызвал запрет в стране российских новостей.

«Странно получается, военные фильмы из РФ и все аналитические и новостные российские каналы под запретом в Молдавии, а нашему газу - зеленая улица. Или газ не пахнет? Тем более по льготным ценам», - риторически спросил Владимир Джабаров.

Глава Молдавии подписала закон, запрещающий ретрансляцию российских аналитических и новостных программ, а также показ военных фильмов, напоминает «Лента.ру».

Санду ввела запрет на трансляцию российских новостей в Молдавии

В документе уделяется внимание такому понятию, как «дезинформация». Молдавские специалисты полагают, что это намеренное распространение наносящих вред информационной безопасности сведений.

В частности, к этому понятию они отнесли материалы, авторы которых «оправдывают или продвигают военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы».

Политика,Видео,Владимир Джабаров,Совет Федерации,
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