"Газ не пахнет?": в Совфеде раскритиковали Санду за запрет новостей из РФ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал в своем Telegram-канале президента Молдавии Майю Санду. Его возмущение вызвал запрет в стране российских новостей.
«Странно получается, военные фильмы из РФ и все аналитические и новостные российские каналы под запретом в Молдавии, а нашему газу - зеленая улица. Или газ не пахнет? Тем более по льготным ценам», - риторически спросил Владимир Джабаров.
Глава Молдавии подписала закон, запрещающий ретрансляцию российских аналитических и новостных программ, а также показ военных фильмов, напоминает «Лента.ру».
В документе уделяется внимание такому понятию, как «дезинформация». Молдавские специалисты полагают, что это намеренное распространение наносящих вред информационной безопасности сведений.
В частности, к этому понятию они отнесли материалы, авторы которых «оправдывают или продвигают военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы».