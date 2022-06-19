Когда начинают сдаваться представители элитных частей Вооруженные сил Украины (ВСУ), то можно сделать вывод, что боевой дух украинской армии значительно снижен из-за успехов российской армии и сил Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Так в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на сдачу в плен командира украинского батальона «Айдар».

Сдача в плен

В ночь на 19 июня стало известно, что один из командиров и несколько солдат украинского батальона «Айдар» сдались в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка.

«Когда сдаются представители элитных частей ВСУ: и «Айдара», и «Азова», то можно сделать такой вывод, что раз уж из таких подразделений начинают сдаваться в плен, они (украинские солдаты — прим. «Ленты.ру») понимают все перспективы дальнейшего сопротивления частям ДНР, ЛНР и российским вооруженным силам», — заявил Джабаров.

«Азот» и «Азовсталь»

Сенатор убежден, что ситуация на заводе «Азот» в Северодонецке отличается от ситуации на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

«Там была более мощная оборона, подготовка, запас экипажа, продовольствия. Здесь этого в таком количестве нет и не будет. Поэтому процесс должен пойти быстрее», — заключил Джабаров.

В субботу, 18 июня, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно с народной милицией ЛНР взяли под свой контроль населенный пункт Метелкино, который примыкает к Северодонецку.

Кроме того, Кадыров рассказал, что промышленную зону Северодонецка после удержания украинскими военными смогли покинуть мирные жители. По его словам, гражданские не знали о «зеленом коридоре», который Россия открыла для выхода с химкомбината «Азот». ВСУ специально умолчали об этом, чтобы обвинить российскую сторону, выразил уверенность глава Чечни.