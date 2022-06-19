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17 минут назад

В Совфеде ответили на запрет Молдавией новостей из России фразой «газ не пахнет»

Lenta.ru

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на запрет Молдавией новостей из России фразой «или газ не пахнет». Соответствующий пост появился в Telegram-канале сенатора.

Политик указал на тот факт, что президент страны Майя Санду наложила вето на трансляцию российских программ, однако при этом не отказалась от поставок отечественного газа.

Санду ввела запрет на трансляцию российских новостей в Молдавии

«Странно получается: военные фильмы из России и все аналитические и новостные российские каналы под запретом в Молдавии, а нашему газу — зеленая улица. Или газ не пахнет?» — высказался он, заявив, что государство получает топливо по льготным ценам.

Ранее в июне сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий ретрансляцию российских новостных и аналитических программ, а также военных фильмов. В законе определяется понятие «дезинформация» как намеренное распространение сведений, которые вредят информационной безопасности. В частности, речь идет об информации, которая «оправдывает или продвигает военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы».

Политика,Видео,Владимир Джабаров,Совет Федерации,
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