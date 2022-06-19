Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на запрет Молдавией новостей из России фразой «или газ не пахнет». Соответствующий пост появился в Telegram-канале сенатора.

Политик указал на тот факт, что президент страны Майя Санду наложила вето на трансляцию российских программ, однако при этом не отказалась от поставок отечественного газа.

«Странно получается: военные фильмы из России и все аналитические и новостные российские каналы под запретом в Молдавии, а нашему газу — зеленая улица. Или газ не пахнет?» — высказался он, заявив, что государство получает топливо по льготным ценам.