Посол ЛНР подтвердил сдачу в плен командира «Айдара»

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник заявил, что в пригороде Северодонецка подтверждена сдача в плен боевиков националистического батальона "Айдар" вместе с вожаками. Об этом он написал в воскресенье в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

"В пригороде Северодонецка, в Метелкино, подтверждена сдача в плен айдаровцев вместе со своими вожаками", - написал он.

Видео дня

Поселок полностью зачищен, при этом, как отмечает Мирошник, совсем еще недавно нацисты давали показания о своих подвигах и рисовали на картах расположения своих "побратимов" в городе Лисичанск и пригородах.

По его словам, боевики, блокированные на заводе "Азот", сигнализируют, что готовы продолжать переговоры, при этом условия сложения оружия для боевиков не улучшатся. Мирошник добавил, что они испытывали судьбу, когда срывали договоренности о прекращении огня, поэтому военный фон для них только ухудшался.

Он также отметил, что по окраинам Лисичанска "наносятся очень серьезные удары". Террористы несут потери в Спорном, Берестовом, Волчеяровке, а также в промзоне Лисичанского НПЗ, указал Мирошник, добавив, что есть существенное продвижение в сторону Артемовска, "там наши войска захватили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ - прим. ТАСС) и сейчас находятся на расстоянии примерно 7 км от города".

Мирошник также сообщил, что в Золотом, которое находится на Попаснянском направлении, союзные войска продвинулись и ведут там уличные бои. Кроме того, блокирована группировка в соседнем Горском. Посол добавил, что союзные силы продвинулись в направлении трассы Лисичанск - Артемовск. Бойцы вошли в Нырково и Николаевку. Трассу, находящуюся уже несколько недель под огневым контролем, в ближайшее время должны полностью перерезать и запечатать. Это существенным образом повлияет на ситуацию, происходящую в остатках "треугольника", в Лисичанске, где сосредоточена крупная группировка украинских формирований, отметил Мирошник.