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21 минуту назад

Решение Путина по поставкам газа ударило по рейтингам лидеров ЕС

Lenta.ruиещё 3

Решение президента России Владимира Путина ограничить поставки газа странам, отказавшимся платить за топливо в рублях, бьет по самому больному месту лидеров членов Европейского союза (ЕС) — их электоральному рейтингу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В материале говорится, что ближе к зиме в ряде европейских стран пройдут выборы. Как раз в это время местные жители наиболее остро ощутят отсутствие российского газа в домах и на предприятиях.

«Германия, которая очень сильно зависит от поставок газа из России, начнет электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италия, еще один крупный импортер российского газа, должна провести общенациональные выборы в середине следующего года», — пишет The Wall Street Journal, уточняя, что первой перед избирателями предстанет партия президента Франции ЭммаЭммануэля Макрона Renaissance. Ей придется отстаивать свои позиции в Национальном собрании страны.

Обозреватели газеты считают, что предстоящие выборы станут тяжелым испытанием для действующих лидеров стран Евросоюза. Им будет сложно добиться желаемых результатов из-за недовольства людей резким ростом цен на энергию.

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Отмечается, что европейские правительства вынуждены увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Так, Италия ввела налоговые льготы, чтобы снизить затраты на энергию для домохозяйств с низкими доходами и некоторых предприятий. А французский лидер одобрил выделение 28 миллиардов евро для ограничения цен на газ и предоставления скидки на бензин.

9 июня представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что западные компании, отказавшиеся платить по новым правилам, уже отключены от поставок российского газа.

В конце марта Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли. Схема предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в Газпромбанке.

Политика,Видео,Эммануэль Макрон,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпромбанк,ЕС,
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