«У вас нет позиции против бандеровцев?» О чем глава Чечни попросил союзников России

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал страны ОДКБ не бояться санкций Запада и не отмалчиваться, а заявить о своей позиции по событиям на Украине. Он подчеркнул, что Россия оказывала помощь всем партнерам по организации, а теперь, когда помощь нужна ей самой, «все молчат». Конкретных стран политик не назвал. Накануне, напомним, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ДНР и ЛНР «квазигосударствами» и выразил сомнения в том, что Нур-Султан когда-нибудь признает их независимость.
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в отсутствии позиции на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине. Он призвал руководителей стран-участниц "объединиться и сказать свое слово".
"Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? (…) Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите", - сказал политик в видеообращении.
"Если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг. Кто спас Белоруссию? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда помощь России нужна, все молчите - боитесь санкций", - добавил Кадыров.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что Нур-Султан, скорее всего, не признает "квазигосударственные территории" - Луганскую и Донецкую народные республики.
"Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", - аргументировал свою позицию казахстанский лидер.
По мнению Токаева, два положения Устава ООН противоречат друг другу - о праве наций на самоопределение и о территориальной целостности государств.
"Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - подытожил он.
Ранее политик также отказался нарушать западные санкции ради России, так как "санкции есть санкции".
"Идет очень сложная, деликатная работа, которую я назвал бы прохождением между Сциллой и Харибдой", - сказал он, выразив уверенность, что РФ сможет функционировать "в экстремальных ситуациях".
Токаев добавил, что не считает, что Казахстан чем-то обязан России за помощь во время январского политического кризиса по линии ОДКБ.
"В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения", - резюмировал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, поддержавший спецоперацию, 17 июня заявил, что Белоруссии нужно "не влезть по уши" в украинский конфликт, а содействовать его скорейшему завершению.
"Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее", - цитирует политика "Sputnik Беларусь".
"А вот они (Запад - "Газета.Ru") нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт - линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его", - подчеркнул Лукашенко. Он заверил, что Минск будет вовлечен в боевые действия, только если в них будет участвовать Варшава.
Президент Киргизии Садыр Жапаров 26 февраля в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал решение России провести спецоперацию.
"Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв Минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороны по защите мирного населения Донбасса", - сообщалось на сайте Кремля. Путин тогда поблагодарил Жапарова за такую позицию.
Однако спустя пару месяцев Жапаров прокомментировал госагентству "Кабар" прозвучавшие со стороны властей США санкционные угрозы:
"Мы - маленькое государство. У нас нет влияния. Выиграли бы они сразу, если бы мы поддержали одну сторону?"
Жапаров отметил, что "обе стороны имели равные возможности предотвратить войну". "Украинцы, белорусы, русские, также, как киргизы, казахи и узбеки имеют один язык, традиции и являются братскими народами. В какой-то момент они найдут общий язык. Кроме того, мы прожили вместе как единая семья 70 лет в составе СССР. Можно сказать, что делили хлеб между собой", - подчеркнул он.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в беседе с Путиным "выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий". "Обсуждено развитие ситуации в связи с проведением специальной военной операции с целью защиты мирных жителей Донбасса, а также осуществления демилитаризации и денацификации Украины", - отчитался 25 февраля Кремль. Лидеры также подтвердили намерение развивать стратегическое партнерство, в первую очередь в сфере экономики.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в дни начала боевых действий принимал в Душанбе делегацию Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко. В таджикской столице проходил VII Межпарламентский форум "Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества".
Отмечалось, что Путин просил передать Рахмону через Матвиенко дружеский привет и наилучшие пожелания, а также поручил спикеру проинформировать о ситуации вокруг Украины. Рахмон тогда заявил, что парламентская дипломатия выступала и выступает в качестве эффективного инструмента для углубления межгосударственных отношений РФ и Таджикистана.
Армянская сторона публично свою позицию по поводу российской спецоперации не озвучила, несмотря на то что Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводили весной телефонные переговоры. Избранный на пост президента Ваагн Хачатурян принес присягу 13 марта, уже после начала спецоперации.
Генсек ОДКБ Станислав Зась ранее заявил, что организации хватит сил и ресурсов, чтобы отреагировать на возможные угрозы в связи с расширением НАТО и возможным вступлением в альянс Швеции и Финляндии.
"Нужно ли нам в этой ситуации усиливать свой силовой потенциал? У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации. Сейчас не стоит на повестке дня такой вопрос", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1", подчеркнув, что действия НАТО не способствуют укреплению безопасности для всех сторон.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов, могут ли миротворческие силы ОДКБ быть привлечены к урегулированию ситуации в Донбассе.
"Ничего не могу сказать, не располагаю такими данными", - сказал представитель Кремля.
Миротворческие силы ОДКБ включают около 3,6 тыс. военнослужащих. В январе 2022 года их использовали впервые в истории - во время протестов в Казахстане для охраны стратегически важных предприятий. Договор о коллективной безопасности был подписан в мае 1992 года. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.