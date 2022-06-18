«У вас нет позиции против бандеровцев?» О чем глава Чечни попросил союзников России

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал страны ОДКБ не бояться санкций Запада и не отмалчиваться, а заявить о своей позиции по событиям на Украине. Он подчеркнул, что Россия оказывала помощь всем партнерам по организации, а теперь, когда помощь нужна ей самой, «все молчат». Конкретных стран политик не назвал. Накануне, напомним, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ДНР и ЛНР «квазигосударствами» и выразил сомнения в том, что Нур-Султан когда-нибудь признает их независимость.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в отсутствии позиции на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине. Он призвал руководителей стран-участниц "объединиться и сказать свое слово".

"Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? (…) Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите", - сказал политик в видеообращении.



"Если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг. Кто спас Белоруссию? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда помощь России нужна, все молчите - боитесь санкций", - добавил Кадыров.

"Казахстан не должен кланяться в ноги"

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что Нур-Султан, скорее всего, не признает "квазигосударственные территории" - Луганскую и Донецкую народные республики.

"Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", - аргументировал свою позицию казахстанский лидер.

По мнению Токаева, два положения Устава ООН противоречат друг другу - о праве наций на самоопределение и о территориальной целостности государств.

"Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - подытожил он.

Ранее политик также отказался нарушать западные санкции ради России, так как "санкции есть санкции".

"Идет очень сложная, деликатная работа, которую я назвал бы прохождением между Сциллой и Харибдой", - сказал он, выразив уверенность, что РФ сможет функционировать "в экстремальных ситуациях".

Токаев добавил, что не считает, что Казахстан чем-то обязан России за помощь во время январского политического кризиса по линии ОДКБ.

"В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения", - резюмировал он.

"Белоруссии нужно не влезть по уши"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, поддержавший спецоперацию, 17 июня заявил, что Белоруссии нужно "не влезть по уши" в украинский конфликт, а содействовать его скорейшему завершению.

"Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее", - цитирует политика "Sputnik Беларусь".



"А вот они (Запад - "Газета.Ru") нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт - линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его", - подчеркнул Лукашенко. Он заверил, что Минск будет вовлечен в боевые действия, только если в них будет участвовать Варшава.

"Киргизия - маленькое государство"

Президент Киргизии Садыр Жапаров 26 февраля в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал решение России провести спецоперацию.

"Садыр Жапаров, отметив ответственность Киева за срыв Минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороны по защите мирного населения Донбасса", - сообщалось на сайте Кремля. Путин тогда поблагодарил Жапарова за такую позицию.

Однако спустя пару месяцев Жапаров прокомментировал госагентству "Кабар" прозвучавшие со стороны властей США санкционные угрозы:

"Мы - маленькое государство. У нас нет влияния. Выиграли бы они сразу, если бы мы поддержали одну сторону?"

Жапаров отметил, что "обе стороны имели равные возможности предотвратить войну". "Украинцы, белорусы, русские, также, как киргизы, казахи и узбеки имеют один язык, традиции и являются братскими народами. В какой-то момент они найдут общий язык. Кроме того, мы прожили вместе как единая семья 70 лет в составе СССР. Можно сказать, что делили хлеб между собой", - подчеркнул он.

"Выразил понимание"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в беседе с Путиным "выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий". "Обсуждено развитие ситуации в связи с проведением специальной военной операции с целью защиты мирных жителей Донбасса, а также осуществления демилитаризации и денацификации Украины", - отчитался 25 февраля Кремль. Лидеры также подтвердили намерение развивать стратегическое партнерство, в первую очередь в сфере экономики.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в дни начала боевых действий принимал в Душанбе делегацию Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко. В таджикской столице проходил VII Межпарламентский форум "Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества".

Отмечалось, что Путин просил передать Рахмону через Матвиенко дружеский привет и наилучшие пожелания, а также поручил спикеру проинформировать о ситуации вокруг Украины. Рахмон тогда заявил, что парламентская дипломатия выступала и выступает в качестве эффективного инструмента для углубления межгосударственных отношений РФ и Таджикистана.

Армянская сторона публично свою позицию по поводу российской спецоперации не озвучила, несмотря на то что Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводили весной телефонные переговоры. Избранный на пост президента Ваагн Хачатурян принес присягу 13 марта, уже после начала спецоперации.

"У нас достаточно сил и средств"

Генсек ОДКБ Станислав Зась ранее заявил, что организации хватит сил и ресурсов, чтобы отреагировать на возможные угрозы в связи с расширением НАТО и возможным вступлением в альянс Швеции и Финляндии.

"Нужно ли нам в этой ситуации усиливать свой силовой потенциал? У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации. Сейчас не стоит на повестке дня такой вопрос", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1", подчеркнув, что действия НАТО не способствуют укреплению безопасности для всех сторон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов, могут ли миротворческие силы ОДКБ быть привлечены к урегулированию ситуации в Донбассе.

"Ничего не могу сказать, не располагаю такими данными", - сказал представитель Кремля.