"Вы все молчите": Кадыров обрушился с критикой на страны ОДКБ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран-членов ОДКБ в отсутствии единой позиции по ситуации на Украине.
«ОДКБ-шники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, вы все молчите», – заявил Кадыров.
Видеообращение к руководителям стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале. Кадыров призвал лидеров бывших советских республик объединиться и сказать свое слово.
«Если есть государство, есть союзник, он должен определиться и сделать шаг. Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда России нужна помощь, вы все молчите – боитесь санкций», – сказал Кадыров.
Он подчеркнул, что в ближайшее время ВС РФ добьются нужного результата в Донбассе и пойдут дальше.
«Мы будем защищать наше государство, наш народ и всех, кого мучают эти шайтаны», –заключил Кадыров.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Казахстан отказался признать независимость ДНР и ЛНР. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал республики «квазигосударствами».