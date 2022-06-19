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36 минут назад

Кадыров обвинил глав стран ОДКБ в отсутствии позиции по Украине

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран-членов ОДКБ в отсутствии единой позиции по ситуации на Украине.

"Вы все молчите": Кадыров обрушился с критикой на страны ОДКБ
Фото: ТАССТАСС

«ОДКБ-шники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, вы все молчите», – заявил Кадыров.

Видеообращение к руководителям стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале. Кадыров призвал лидеров бывших советских республик объединиться и сказать свое слово.

«Если есть государство, есть союзник, он должен определиться и сделать шаг. Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда России нужна помощь, вы все молчите – боитесь санкций», – сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что в ближайшее время ВС РФ добьются нужного результата в Донбассе и пойдут дальше.

«Мы будем защищать наше государство, наш народ и всех, кого мучают эти шайтаны», –заключил Кадыров.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Казахстан отказался признать независимость ДНР и ЛНР. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал республики «квазигосударствами».

В Киеве ответили Кадырову на слова о присоединении Украины к РФ

Политика,Рамзан Кадыров,Верховный суд,
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