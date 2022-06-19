"Вы все молчите": Кадыров обрушился с критикой на страны ОДКБ

«ОДКБ-шники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, вы все молчите», – заявил Кадыров.