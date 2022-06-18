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7 минут назад

Медведев усомнился, что на переговорах с Украиной в августе "будет о чем и с кем говорить"

ТАСС

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев усомнился, что в случае возобновления переговоров делегаций России и Украины в августе "будет о чем и с кем говорить".

Ранее о возможности возобновления переговоров заявил глава украинской делегации Давид Арахамия.

"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить", - написал Медведев в субботу в своем Telegram-канале.

В частности, по словам Арахамии, Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа после того, как украинская сторона, вероятно, проведет контрнаступление на некоторых участках. Политик также подчеркнул, что Украина не примет "потерю территории, это юридически невозможно". При этом он добавил, что возможно "рассмотреть политическое соглашение", подобное тому, которое предлагалось в Стамбуле.

На Украине назвали сроки возобновления переговоров с Москвой

Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. В конце марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. В апреле президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков после этого говорил, что Москва передала Киеву проект документа о соглашениях с четкими формулировками и ожидает ответа. При этом российская сторона подчеркивала, что замораживание переговоров является полностью инициативой Украины.

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