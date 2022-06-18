Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев усомнился, что в случае возобновления переговоров делегаций России и Украины в августе "будет о чем и с кем говорить".

Ранее о возможности возобновления переговоров заявил глава украинской делегации Давид Арахамия.

"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить", - написал Медведев в субботу в своем Telegram-канале.

В частности, по словам Арахамии, Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа после того, как украинская сторона, вероятно, проведет контрнаступление на некоторых участках. Политик также подчеркнул, что Украина не примет "потерю территории, это юридически невозможно". При этом он добавил, что возможно "рассмотреть политическое соглашение", подобное тому, которое предлагалось в Стамбуле.