В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
51 минуту назад

Песков ответил на сообщения об отказе Токаева от ордена Александра Невского

Lenta.ru

Информация об отказе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от ордена Александра Невского не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Подъем».

По его словам, награждение и не планировалось.

«Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие сообщения.

Об отказе Токаева от ордена Александра Невского ранее сообщили казахские СМИ и политолог Ербол Едилов. По их данным, президент Казахстана до окончания срока своих полномочий не принимать отечественных и зарубежных наград.

«Откровенный ответ»: Токаев объяснил отказ признать ДНР и ЛНР

Отмечалось, что аналогичный случай произошел во время визита президента Казахстана в Бишкек — Токаев отказался от высшей госнаграды Киргизии «Манас» первой степени.

Политика,Видео,Александр Невский,Дмитрий Песков,
55
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители