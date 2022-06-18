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5 минут назад

Антонов заявил об опасности прямой военной конфронтации между Россией и США

Елена Прошина

Продолжающиеся поставки вооружения Киеву со стороны Белого дома — путь к конфронтации между Россией и США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Newsweek.

«Вашингтон готов стрелять себе в ногу»
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По его словам, США в нынешней ситуации проявили свою «близорукость». Антонов подчеркнул, что Вашингтон продолжает поставлять Киеву вооружения, пытаясь нанести России стратегическое поражение, но тем самым только повышает напряженность в регионе.

«Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями», — заявил он.

Кроме того, он считает, что антироссийские санкции тоже не дали желаемого результата. Антонов отметил, что введенные ограничения только усугубили положение дел в экономике США.

«Получается, что в антироссийском угаре Вашингтон готов стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать. Выглядит абсурдно», — указал посол.

Антонов добавил, что действия и заявления США никак не отразятся на решимости российских войск «выполнить поставленные задачи». Он считает, что Вашингтону пора прекратить надеяться на «разгром» России и вернуться к прагматичным отношениям с ней.

Политика,Анатолий Антонов,
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