Продолжающиеся поставки вооружения Киеву со стороны Белого дома — путь к конфронтации между Россией и США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Newsweek.

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По его словам, США в нынешней ситуации проявили свою «близорукость». Антонов подчеркнул, что Вашингтон продолжает поставлять Киеву вооружения, пытаясь нанести России стратегическое поражение, но тем самым только повышает напряженность в регионе.

«Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями», — заявил он.

Кроме того, он считает, что антироссийские санкции тоже не дали желаемого результата. Антонов отметил, что введенные ограничения только усугубили положение дел в экономике США.

«Получается, что в антироссийском угаре Вашингтон готов стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать. Выглядит абсурдно», — указал посол.