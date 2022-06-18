Слуцкий высказался о переговорах с Украиной

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключил возобновления переговоров с Украиной при прекращении деструктива со стороны Киева.

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«Не исключаю, что переговоры с Украиной возможны», — цитирует РИА Новости Слуцкого.

По его словам, для продолжения переговоров Киеву необходимо прекратить дестркутив со своей стороны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев сам расписался в нежелании вести переговоры с Москвой.