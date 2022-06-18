Слуцкий высказался о переговорах с Украиной

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не исключил возобновления переговоров с Украиной при прекращении деструктива со стороны Киева.
«Не исключаю, что переговоры с Украиной возможны», — цитирует РИА Новости Слуцкого.
По его словам, для продолжения переговоров Киеву необходимо прекратить дестркутив со своей стороны.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев сам расписался в нежелании вести переговоры с Москвой.
Как отмечал министр, украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон — такая информация поступает России по нескольким каналам.