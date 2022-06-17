Песков оценил возможность возобновления переговоров Москвы и Киева

«Переговоров никогда нельзя исключать», — заявил представитель Кремля. При этом он отметил, что подвижек в данном процессе по-прежнему нет.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал условия, при которых возобновятся переговоры между Россией и Украиной. По его словам, Москву интересуют не только полная денацификация и демилитаризация территорий, подконтрольных Киеву, но и гарантии, что страна не вступит ни в какие военно-политические блоки.