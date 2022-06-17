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1 час назад

Песков оценил возможность возобновления переговоров с Украиной

Lenta.ruиещё 3

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность возобновления переговоров Москвы и Киева. Его слова приводит РИА Новости.

Песков оценил возможность возобновления переговоров Москвы и Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Переговоров никогда нельзя исключать», — заявил представитель Кремля. При этом он отметил, что подвижек в данном процессе по-прежнему нет.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал условия, при которых возобновятся переговоры между Россией и Украиной. По его словам, Москву интересуют не только полная денацификация и демилитаризация территорий, подконтрольных Киеву, но и гарантии, что страна не вступит ни в какие военно-политические блоки.

Политика,Сергей Цеков,Дмитрий Песков,Совет Федерации,
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