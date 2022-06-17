Матвиенко высказалась о выходе России из ВТО, МВФ и ВОЗ

Речь о выходе России из Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда и Всемирной организации здравоохранения пока не идет, но остается ряд вопросов к их работе. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.
"Целый ряд международных организаций теряет те уставные цели и задачи, ради которых они создавались, испытывая такое колоссальное давление. Это для нас является основанием провести аудит деятельности этих организаций, а главное для нас - смыслов и возможностей работы в таких организациях. Пока я считаю, что речи о выходе нет, потому что пока сохраняется такое пространство для сотрудничества, для взаимодействия", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, нужно ли России членство в данных организациях.
При этом спикер СФ отметила, что к работе данных организаций остаются некоторые вопросы. В частности, как напомнила Матвиенко, ВОЗ до сих пор не зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, не было слышно "громкого голоса" ВТО по поводу незаконных санкций, "которые разрушают мировую экономику", отметила Матвиенко.
"Вопросы есть, они остаются. Но мы, пока сохраняются смыслы сотрудничества, возможности, пространство для диалога, мы, конечно, будет продолжать взаимодействовать. Жизнь покажет", - подчеркнула Матвиенко.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.