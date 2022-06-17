Матвиенко высказалась о выходе России из ВТО, МВФ и ВОЗ

"Целый ряд международных организаций теряет те уставные цели и задачи, ради которых они создавались, испытывая такое колоссальное давление. Это для нас является основанием провести аудит деятельности этих организаций, а главное для нас - смыслов и возможностей работы в таких организациях. Пока я считаю, что речи о выходе нет, потому что пока сохраняется такое пространство для сотрудничества, для взаимодействия", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, нужно ли России членство в данных организациях.