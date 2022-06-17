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32 минуты назад

Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве. Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию которого в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается красных линий, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия по центрам принятия решений. Но это та сфера, которая должна остаться на решение военно-политического руководства страны», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что те люди, которые заслуживают соответствующих действий со стороны Москвы, «должны сами для себя сделать вывод — с чем могут столкнуться, если будут переходить черту».

Путин: происходящее на Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было

Ранее Путин ответил на вопрос о риторике вокруг возможности ядерной войны. По его словам, первоисточником подобной риторики являются безответственные западные политики, Россия вынуждена отвечать на подобные выпады.

Политика,Владимир Путин,
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