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49 минут назад

Путин ответил на вопрос о ядерной войне

Lenta.ruиещё 1

Первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики, Россия вынуждена отвечать на подобные выпады. На вопрос об этом ответил президент страны Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию которого в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

Путин ответил на вопрос о ядерной войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы что, молчать будем [в ответ на резкую риторику оппонентов о возможности ядерной войны]? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили — сразу цепляются за это и говорят, вот, Россия угрожает. Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть», — заявил он.

Ранее старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для The American Conservative (TAC) предостерег Запад от передачи ядерного оружия Украине. Он заявил, что эта страна не стоит ядерной войны, поэтому США должны как можно скорее положить конец конфликту.

Политика,Рональд Рейган,Владимир Путин,
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