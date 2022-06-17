Путин заявил о готовности РФ решить важнейшую мировую задачу

Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей мирового сообщества наращивание поставок продовольствия на рынок. Глава государства заверил, что РФ готова к таким действиям.

"Сейчас важнейшая задача для всего мирового сообщества - нарастить поставки продуктов питания на глобальный рынок, в том числе обеспечить потребности стран, особенно нуждающихся в продовольствии", - заявил Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



"Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений", - заверил президент.



"Объем наших поставок зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 млн тонн", - привел пример российский лидер, подчеркнув, что "в приоритетном порядке РФ будет направлять поставки в те страны, где наиболее высокая потребность в продовольствии и где существуют риски увеличения числа голодающих".



"В первую очередь речь идет об африканских странах и регионе Ближнего Востока", - уточнил Путин.

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При этом он предупредил, что с поставками продовольствия есть сложности, возникающие не по вине России. Он напомнил о введенных Западом санкциях на поставки российских удобрений.

"Американцы взяли и отменили [эти санкции], поняли, куда попали, а европейцы - нет", - констатировал Путин.



"У них бюрократия просто работает, как жернова на мельнице ХVIII века, поэтому все понимают, что глупость сделали, но как-то открутить назад сложно по бюрократическим соображениям", - пояснил президент РФ.



"Россия готова внести свой вклад в балансировку мировых рынков сельхозпродукции, и мы, конечно, приветствуем открытость к диалогу по этому вопросу со стороны коллег из ООН, которые понимают остроту глобальной проблемы продовольствия", - отметил российский лидер.

На его взгляд, предметом для такого разговора может быть создание нормальных условий - логистических, финансовых, транспортных - для наращивания российского экспорта продуктов питания и удобрений.

Существуют 5-6 вариантов вывоза украинского зерна, Киев сам должен решить, как именно это осуществить, не ориентируясь на своих западных «хозяев», заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляцию в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

«Там пять или шесть вариантов вывозки. Но дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве. Пусть решают, как им поступить, и в данном случае хотя бы не ориентируется на своих хозяев где-нибудь (...) из-за океана», — призвал он украинские власти.

Глава государства уточнил, что зерно можно вывозить через Белоруссию, что, по его мнению, является самым дешевым способом. Также это можно сделать через Польшу или Румынию и по некоторым другим направлениям.

Президент России Владимир Путин заявил об опасности, что зерно из Украины пойдет в оплату поставляемого в страну оружия.

"Это совсем будет тогда грустно", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам российского лидера, Россия не препятствует вывозу зерна, но не наша страна заминировала черноморские порты Украины. Кроме того, сама Россия готова внести вклад в балансировку рынка сельхозпродукции.

Москва, Украина и Анкара создали экстренный канал связи по вывозу зерна, застрявшего в портах Украины, сообщает турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление главы Минобороны Турции Хулуси Акара. Уточняется, что в скором времени триумвират назначит своих представителей для работы.

Был назначен сотрудник от каждого министерства обороны [со стороны Украины, РФ и Турции], чтобы более подробно изучить вопрос [вывоза зерновых] и довести его до конца. Прямые линии связи поддерживались открытыми между генералами — представителями стран, — сказано в сообщении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс поддерживает усилия Турции, направленные на обеспечение вывоза зерна с Украины. Он выразил надежду на то, что эти усилия увенчаются успехом.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара с оптимизмом смотрит на вопрос формирования безопасного морского коридора для поставок украинского зерна в другие страны. Он добавил, что турецкие суда собираются сопровождать украинские и другие корабли на протяжении всего их пути.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что РФ готова гарантировать безопасность судов с украинским зерном. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Антонов в статье для издания National Interest отверг обвинения в том, что Россия якобы препятствует судоходству и обвинил в создании помех Киев.

«Нашей стране инкриминируют попытки предпринять шаги, направленные на умышленное снижение глобальной продовольственной безопасности, недопущение экспорта украинской сельхозпродукции морем, блокирование посевной кампании в этой стране. Пора положить конец этим домыслам», — пишет дипломат.

Антонов также напомнил про заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, согласно которому ООН не располагает доказательствами такого рода преступлений.

Ранее Антонов призвал США прекратить «стравливать» Россию и Украину.

Россия готова предоставить безопасный проход судов для экспорта украинского зерна по морю, но соответствующая акватория должна быть разминирована. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы не ответственны за установление самих безопасных коридоров. Мы заявляли, что предоставим безопасный проход, если коридоры будут созданы, - сказал Небензя. - Очевидно, что для их установления [требуется] разминирование территории, которая была заминирована со стороны Украины, или обеспечение того, что путь будет проходить в обход мин".

ЕС призывает Россию принять инициативу ООН по разблокированию портов Украины для вывоза украинского зерна. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что "участники переговоров в Киеве обсудили проблему продовольственной безопасности".

"Мировой продовольственный кризис, который мы переживаем, является прямым следствием военных действий", - сказал Макрон, подчеркнув, что принятые ЕС санкции не затрагивают российское сельское хозяйство.

"Мы призываем Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН согласиться с тем, чтобы ООН организовала экспорт зерна. Это предполагает снятие российской морской блокады украинских портов", - сказал французский лидер.

Он подчеркнул, что "это также предполагает предоставление Украине гарантий безопасности с тем, чтобы обеспечить вывоз зерна". Макрон выразил поддержку инициативе генерального секретаря ООН. Для ее принятия, отметил французский лидер, "необходима резолюция Совета Безопасности ООН, против принятия которой выступает Россия".

Вопрос создания "зернового коридора" обсуждался 8 июня на переговорах в Анкаре главами МИД РФ и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз зерна через подконтрольные РФ порты, такие как Бердянск и Мариуполь. Он напомнил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались еще в феврале 2020 года, и назвал блефом заявления о якобы осуществляемой Россией блокировке зерна в украинских портах.

Главы МИД ЕС обсудят в понедельник на плановой встрече в Брюсселе возможности обеспечения экспорта зерна из Украины. Об этом сообщил журналистам в пятницу на брифинге в Брюсселе источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Министры обсудят глобальные последствия конфликта на Украине для продовольственной безопасности и возможности экспорта тысяч тонн зерна, блокированного на Украине", - сказал он.

Источник подчеркнул, что ЕС "поддерживает усилия по вывозу зерна морем", однако не рассматривает возможности миссии Евросоюза для сопровождения судов с зерном.

Он подчеркнул, что ЕС "не обсуждает с Россией вопросы экспорта украинского зерна через Белоруссию".

"Россия потребовала [для этого] отмены санкций [против Минска], что невозможно", - сказал европейский дипломат.

Три пути

"Всего есть три пути для вывоза зерна. Это наземный коридор, но эти поставки осложняются тем, что Россия интенсивно его бомбит, стремясь не допустить вывоз зерна", - сказал дипломат, не уточняя, что эта же железнодорожная инфраструктура используется для поставок оружия на Украину. "Второй путь через Белоруссию, но у нас сложные отношения с этой страной, которая поддержала российскую агрессию", - продолжил он.

"Третий - самый логичный - эта транспортировка огромными судами по морю. Но этому мешает проблема минирования [украинской армией своих портов], и российский флот блокирует эти поставки. В Стамбуле будет встреча по этой теме под эгидой ООН, там будет обсуждаться, кто контролирует что, мы, конечно, полностью поддерживаем эту опцию", - сказал он.

В то же время, дипломат признал, что любая дискуссия о вывозе зерна из Украины морем "требует контактов с Россией, которая агрессор", поэтому ЕС "предпочитает не вмешиваться в переговорные усилия ООН на этом треке", но их поддерживает.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что ЕС не обсуждает возможности отправки в Черное море собственной "гуманитарной миссии для сопровождения судов с зерном".

Причины и следствия

ЕС утверждает, что рост цен на мировом рынке связан только с боевыми действиями на территории Украины, которая является крупным экспортером зерна. Брюссель пытается доказать, что продовольственный кризис не имеет отношения к санкциям ЕС против России, которые разрушили логистические цепочки и сломали механизмы расчетов за экспорт российского зерна, отключив ведущие российские банки от SWIFT.

"Мы объясняем странам-импортерам, что именно действия России стали причиной нехватки зерна. Прекратится война и продовольственный кризис немедленно закончится", - полагает европейский дипломат.

Он, впрочем, признал, что "импортерам безразлично, в чем причина, им нужно зерно".

Запад обвиняет Россию в мировом продовольственном кризисе, что "абсолютно неправильно", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, большое заблуждение считать, что кризис - это якобы ответ России странам, которые ввели санкции против Москвы.

Лидеры отдельных стран заявляли, что РФ препятствует поставкам украинского зерна на мировые рынки. В Кремле с этим в корне не согласны.

"Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет", - объяснил Песков в интервью РИА Новости.

Страны Евросоюза (ЕС) и США, ошибки которых спровоцировали продовольственный кризис, должны задуматься об ответе перед миллионами голодающих, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в настоящее время экономика стала заложницей политики.

«Ведь именно они (США и ЕС) не дают оплатить удобрения, именно они не дают застраховать суда, которые подходят под загрузку. При этом тут опять же надо вспомнить, что Соединенные Штаты сначала ввели, но, в отличие от европейских товарищей, быстренько сообразили, в чем дело, и приравняли удобрения к продуктам первой необходимости и эти ограничения сняли», - цитирует Пескова газета «Известия».