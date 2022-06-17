Путин призвал бизнесменов связывать будущее своих детей с Россией

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на 25-м Петербургском международном экономическом форуме призвал представителей крупного бизнеса связывать их будущее и будущее их детей с Россией. Трансляция ведется на сайте форума.

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Глава государства отметил, что последние события показали, что «дома надежнее», и те, кто не услышал этот посыл и искали «тихое убежище» для своих капиталов, потеряли на Западе «сотни миллионов, если не миллиарды долларов».

«Настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей Родиной», — подчеркнул Путин.