Сотрудничество Украины с Западом вызвало Майдан в 2014 году, который является божьей карой. Продолжая прозападную политику, украинский лидер Владимир Зеленский может навлечь на себя гнев господний. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«6 февраля 2014 года замгоссекретаря США Виктория Нуланд, руководившая американским вмешательством в украинские дела, ставила в Киеве свечки, разжигая Майдан. Итог — распад Украины на части. Премьер-министр Британии Борис Джонсон ставит свечи в Киеве с президентом Зеленским… страшно даже предположить, чем Всевышний ответит безбожникам на этот раз», — отметила она у себя в telegram-канале.

Ранее представитель ведомства отмечала, что Украины в прежних границах больше не существует. По ее словам, это очевидный и уже свершившийся факт, дополняет «Национальная служба новостей». Кроме того, Захарова убеждена, что Польша хочет забрать часть территории Украины, пишет агентство Nation News.