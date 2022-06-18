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1 час назад

Захарова пригрозила Зеленскому божьей карой

Ura.Ruиещё 3

Сотрудничество Украины с Западом вызвало Майдан в 2014 году, который является божьей карой. Продолжая прозападную политику, украинский лидер Владимир Зеленский может навлечь на себя гнев господний. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова пригрозила Зеленскому божьей карой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«6 февраля 2014 года замгоссекретаря США Виктория Нуланд, руководившая американским вмешательством в украинские дела, ставила в Киеве свечки, разжигая Майдан. Итог — распад Украины на части. Премьер-министр Британии Борис Джонсон ставит свечи в Киеве с президентом Зеленским… страшно даже предположить, чем Всевышний ответит безбожникам на этот раз», — отметила она у себя в telegram-канале.

Ранее представитель ведомства отмечала, что Украины в прежних границах больше не существует. По ее словам, это очевидный и уже свершившийся факт, дополняет «Национальная служба новостей». Кроме того, Захарова убеждена, что Польша хочет забрать часть территории Украины, пишет агентство Nation News.

Захарова: Украины в прежних границах больше нет

После участившихся обстрелов Донбасса украинскими военными и националистами Россия приняла решение провести специальную операцию на территории этого государства. Действия военных направлены на демилитаризацию и денацификацию, а также на спасение мирных граждан от геноцида ВСУ и нацбатов. В свою очередь, на стороне Украины сражаются иностранные наемники, которых активно уничтожают ВС РФ. Кроме того, Запад снабжает Киев финансовой поддержкой и поставляет оружие, которое также успешно уничтожают российские солдаты.

Политика,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Виктория Нуланд,Мария Захарова,Верховный суд,МИД России,
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