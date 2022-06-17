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38 минут назад

Путин сравнил работу бюрократии в Европе с жерновами мельницы ХVIII века

Lenta.ruиещё 3

Президент России Владимир Путин заявил, что бюрократия в Европе работает как жернова на мельнице ХVIII века: в отличие от США, страны ЕС не смогли быстро отменить санкции против российских удобрений. Его слова прозвучали во время XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин сравнил работу бюрократии в Европе с жерновами мельницы ХVIII века
Фото: ReutersReuters

«Кстати говоря, американцы ввели санкции, потом за ними европейцы, на наши удобрения. Американцы взяли и отменили, поняли, куда попали, европейцы — нет. Все понимают, что это глупость, но это открутить назад уже сложно по бюрократическим соображениям», — подчеркнул политик.

Спустя через месяц после введения первых санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить их попадания в черный список. Затем США смягчили санкции против российских удобрений. По данным газеты «Коммерсантъ», причиной послужил дефицит на фоне нарушения логистики поставок из России, возникший на мировом рынке.

В санкционные списки ЕС, Великобритании и Швейцарии включены ключевые фигуры российской отрасли минеральных удобрений — топ-менеджеры и бенефициары «Акрона», «Еврохима», «Уралкалия», «Уралхима» и других компаний.

Политика,Владимир Путин,Еврохим,Уралхим,Уралкалий,Акрон,ЕС,
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