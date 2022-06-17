Путин сравнил работу бюрократии в Европе с жерновами мельницы ХVIII века

«Кстати говоря, американцы ввели санкции, потом за ними европейцы, на наши удобрения. Американцы взяли и отменили, поняли, куда попали, европейцы — нет. Все понимают, что это глупость, но это открутить назад уже сложно по бюрократическим соображениям», — подчеркнул политик.