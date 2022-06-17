В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
57 минут назад

Макрон вступился за Россию

Ura.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Украине никогда не будет мира, если они попытаются «сокрушить Россию». Об этом сообщает CNN.

Макрон вступился за Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если вы „сокрушите Россию“, на Украине никогда не будет мира. Сокрушение России также не является целью [президента Украины Владимира] Зеленского. Президент Зеленский защищает свою землю. И мы хотим помочь ему в этом», — сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон посетил Киев вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Марио Драги. Там они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленском. Сам Макрон заявлял, что-то за последние полгода провел в телефонных разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным более 100 часов. И намерен продолжить это делать.

Политика,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Марио Драги,Владимир Путин,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители