Путин назвал санкции обоюдоострым оружием

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы модераторов на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что гарантиями безопасности России могут быть исключительно армия и флот. Трансляция ведется на сайте форума. При этом президент подчеркнул, что Россия всегда с уважением относилась к процессам суверенизации на постсоветском пространстве и заинтересована в выстраивании и укреплении партнерских отношений со всеми, несмотря на сегодняшние события. Ранее на форуме Путин заявил, что Россия входит в новую эпоху мощной, суверенной страной и будет еще сильнее. Он подчеркнул, что для этого нужно стремиться "идти вперед, меняться, чувствовать дыхание времени" и проявлять национальную волю и решимость. В прошлом году в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин назвал российскую армию одной из самых эффективных в мире. По его словам, сейчас даже оппоненты РФ признают, что несмотря на то, что российская армия меньше числом, — она наиболее действенная.