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17 минут назад

«Считают остальных колониями»: Путин о странах «золотого миллиарда»

Елена Прошина

Страны «золотого миллиарда» по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Пленарном заседании ПМЭФ-2022. Об этом пишет РИА Новости.

«Считают остальных колониями»: Путин о странах «золотого миллиарда»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правящие элиты Запада пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений. Страны "золотого миллиарда" по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом», - сказал Путин.

Также президент отметил, что США объявили себя «посланниками Господа» на Земле. По его словам, мир в котором Вашингтон объявляет свои интересы священными, не может быть устойчивым.

Ранее стало известно, что Путин на час перенес свое выступление из-за кибератак на систему аккредитации участников форума. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, кибератаки на IT-инфраструктуру форума продолжается со вчерашнего дня.

Песков также сообщал, что президент очень ответственно относится к мероприятию, поэтому персонально участвует в подготовке выступления. Он отмечал, что в ходе своей речи Путин будет говорить в первую очередь об экономических процессах, о том, как будет жить российская экономика в условиях враждебных проявлений Запада, о новых друзьях России и о том, что стало причинами того кризиса, который сейчас разворачивается в разных секторах мировой экономики.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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