Путин: США объявили себя «посланниками бога»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США после холодной войны объявили свои интересы священными, а самих себя считают «посланниками бога на Земле». Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Путин сделал, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент РФ подчеркнул, что в таких условиях мир неустойчив.

«Эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее законсервировать любыми средствами», - сказал Путин.

По его мнению, западные элиты «цепляются за тень прошлого и отрицают меняющуюся реальность».

Путин подчеркнул, что время перемен «пересидеть» не удастся и «как прежде уже не будет».

Ранее Путин перенес свое выступление на ПМЭФ на час из-за DDoS-атак.