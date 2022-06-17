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19 минут назад

Путин: США объявили себя «посланниками бога»

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США после холодной войны объявили свои интересы священными, а самих себя считают «посланниками бога на Земле». Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Путин сделал, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент РФ подчеркнул, что в таких условиях мир неустойчив.

«Эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее законсервировать любыми средствами», - сказал Путин.

По его мнению, западные элиты «цепляются за тень прошлого и отрицают меняющуюся реальность».

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Путин подчеркнул, что время перемен «пересидеть» не удастся и «как прежде уже не будет».

Ранее Путин перенес свое выступление на ПМЭФ на час из-за DDoS-атак.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что из-за атак у некоторых участников заседания были проблемы с проходом по бейджам.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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