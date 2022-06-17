Путин заявил, что «как прежде» не будет

Президент России Владимир Путин уверен, что время нынешних бурных перемен в мире "пересидеть" невозможно, прежним мир уже не будет.

Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, глава государства констатировал, что изменения в мире "носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер". "Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет как и прежде. Не будет!" - заявил Путин.