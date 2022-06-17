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50 минут назад

Путин заявил, что мир прежним уже не будет

ТАСС

Президент России Владимир Путин уверен, что время нынешних бурных перемен в мире "пересидеть" невозможно, прежним мир уже не будет.

Путин заявил, что «как прежде» не будет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, глава государства констатировал, что изменения в мире "носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер". "Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет как и прежде. Не будет!" - заявил Путин.

"Речь идет об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств, регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать", - указал российский лидер.

Политика,Владимир Путин,
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