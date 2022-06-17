«Требует нашего внимания»: Кремль о членстве Украины в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в ЕС для Кремля не такая большая проблема, как ее членство в НАТО, но все же «требует внимания». Об этом сообщает РИА Новости.

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Такое заявление Песков сделал, отвечая на вопрос, отличается ли отношение Кремля к возможному членству Украины в НАТО и вступлению страны в ЕС.

По его словам, Украина в ЕС будет беспокоить Россию, если в Евросоюзе будет развиваться военное направление.

«Это [членство в ЕС] по-прежнему остается иной плоскостью, хотя это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе, дискуссии на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза», - заявил Песков.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Лидеры ЕС на саммите во Франции 10 марта выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно.