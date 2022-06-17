В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
58 минут назад

«Требует нашего внимания»: Кремль о членстве Украины в ЕС

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в ЕС для Кремля не такая большая проблема, как ее членство в НАТО, но все же «требует внимания». Об этом сообщает РИА Новости.

«Требует нашего внимания»: Кремль о членстве Украины в ЕС
Фото: ТАССТАСС

Такое заявление Песков сделал, отвечая на вопрос, отличается ли отношение Кремля к возможному членству Украины в НАТО и вступлению страны в ЕС.

По его словам, Украина в ЕС будет беспокоить Россию, если в Евросоюзе будет развиваться военное направление.

«Это [членство в ЕС] по-прежнему остается иной плоскостью, хотя это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе, дискуссии на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза», - заявил Песков.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Лидеры ЕС на саммите во Франции 10 марта выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно.

По данным Bloomberg, 17 июня Еврокомиссия (ЕК) порекомендует предоставить Украине, а также Молдавии, статус кандидатов в члены ЕС «в качестве символического шага вперед в этом длительном процессе».

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители