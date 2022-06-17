Руководство Евросоюза готовит жителей Украины к тому, чтобы те умирали "за европейскую перспективу", считает зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
"Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу, сказала глава Еврокомиссии и по совместительству специалист по деторождению. Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тетки из ЕС", - написал политик в пятницу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что коллегия Еврокомиссии рекомендовала Европейскому совету (саммиту ЕС) дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, подчеркнув, что для дальнейшего продвижения по пути вступления стране предстоит сначала провести серьезные реформы и деолигархизацию.
В четверг канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Киев и Ирпень, а также провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.