Песков напомнил цель спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что цель спецоперации на Украине — «спасение Донбасса от варварских актов со стороны киевской военщины». Как сообщает РИА Новости, так представитель Кремля высказался про идею освобождения всех русских городов страны.
Напомним, что ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ходе спецоперации нужно освобождать «все русские города».
«Главной целью операции является обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса от тех варварских актов, варварских обстрелов со стороны киевской военщины», — сказал Песков в ответ на это заявление.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Отметим, что Пушилин заявлял, что Украины как государства может не стать в обозримом будущем, а спецоперация закончится «полнейшей победой» союзнических сил.