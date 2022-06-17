Песков напомнил цель спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что цель спецоперации на Украине — «спасение Донбасса от варварских актов со стороны киевской военщины». Как сообщает РИА Новости, так представитель Кремля высказался про идею освобождения всех русских городов страны.

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Напомним, что ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ходе спецоперации нужно освобождать «все русские города».

«Главной целью операции является обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса от тех варварских актов, варварских обстрелов со стороны киевской военщины», — сказал Песков в ответ на это заявление.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».