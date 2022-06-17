В Кремле высказали европейским лидерам пожелание по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, и предположил, что европейские лидеры могли бы повлиять на Киев. Об этом сообщает ТАСС.

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«Россия открыта к переговорному процессу, президент [РФ Владимир] Путин открыт к переговорному процессу», - сказал Песков.

Он отметил, что позиция российской стороны хороша известна, проект мирного соглашения передан украинцам, но с апреля Киев «ушел со связи по теме переговоров».

«Было бы здорово, если бы европейские лидеры оказали влияние на руководство Украины, на тех, кто там принимает решения, чтобы побудить их трезво взглянуть на ситуацию», - заключил Песков.

23 мая глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский сообщил, что месяц назад Россия передала Украине проект соглашения, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры не возобновятся, пока Киев не получит контроль над территориями, которые он контролировал до 24 февраля.