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1 час назад

«Голода не будет»: Дерипаска показал на видео поля пшеницы

Александр Кузьмин

Российский предприниматель Олег Дерипаска опубликовал видео с полями пшеницы в своем Telegram-канале, заверив, что голода не будет.

«А вот наш урожай. И дождик прошел. Голода не будет», – произносит за кадром миллиардер, показывая колосья с зерном.

Ранее Дерипаска заявил, что Петербургский экономический форум в этом году пройдет без него. Бизнесмен сообщил, что ему в это время придется убирать урожай.

«Вопрос участия в Питерском форуме закрыт окончательно. Пришла пора уборки урожая!» – написал в своем канале Дерипаска.

Политика,Общество,Видео,Олег Дерипаска,
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