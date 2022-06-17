«Голода не будет»: Дерипаска показал на видео поля пшеницы

Российский предприниматель Олег Дерипаска опубликовал видео с полями пшеницы в своем Telegram-канале, заверив, что голода не будет.
«А вот наш урожай. И дождик прошел. Голода не будет», – произносит за кадром миллиардер, показывая колосья с зерном.
Ранее Дерипаска заявил, что Петербургский экономический форум в этом году пройдет без него. Бизнесмен сообщил, что ему в это время придется убирать урожай.
«Вопрос участия в Питерском форуме закрыт окончательно. Пришла пора уборки урожая!» – написал в своем канале Дерипаска.