Песков назвал «лучших друзей» России

«К сожалению, мы наблюдаем дефицит этих благородных качеств у коллективного Запада, который объявил нам беспрецедентную экономическую войну. Будет тяжело, будут проблемы, но ни у кого не вызывает сомнений, что мы с этим справимся. И, как это часто бывало в истории, будем еще сильнее», - сказал Песков.