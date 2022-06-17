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1 час назад

Песков назвал «лучших друзей» России

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лучшими друзьями России являются сами россияне, которые должны быть едины и монолитны. Об этом он сказал «Известиям».

«Лучшие друзья - это мы сами, мы должны быть едиными, мы должны быть дружными. Должны быть таким монолитом. Это залог движения вперед», - сказал представитель Кремля.

Песков назвал основные качества России. По его мнению, это партнерство, совпадение интересов, взаимное уважение, понимание вопросов и проблем друг друга. Однако всего этого нет у западных партнеров.

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«К сожалению, мы наблюдаем дефицит этих благородных качеств у коллективного Запада, который объявил нам беспрецедентную экономическую войну. Будет тяжело, будут проблемы, но ни у кого не вызывает сомнений, что мы с этим справимся. И, как это часто бывало в истории, будем еще сильнее», - сказал Песков.

По его мнению, что рано или поздно Запад должен опомниться. При этом он назвал западных представителей людьми циничными и прагматичными.

«Когда они поймут, что те авантюрные санкции, которые они затеяли в отношении нашей страны, в не меньшей степени бьют по ним самим, роняют уровень благосостояния европейцев и тормозят развитие промышленности. Тогда, думаю, что прагматизм возьмет верх и они будут более объективно смотреть на происходящее и более конструктивно подходить к теме диалога с нами», - заключил Песков.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,
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