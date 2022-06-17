ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 81%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю повысился на 0,5 п. п. и составил 81,3%. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованном в пятницу. Опрос проводился 6-12 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,3% участников опроса (плюс 0,5 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78,9% (плюс 0,6 п. п. за неделю)", - отмечается в материалах социологической службы.
Деятельность правительства РФ одобряют 53% опрошенных (плюс 0,1 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 54,3% респондентов (плюс 0,9 п. п. за неделю ). О доверии Мишустину заявили 64,3% (плюс 0,8 п. п. за неделю).
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,2% (плюс 0,1 п. п. за неделю), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30,2% (плюс 1 п. п. за неделю), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,2% (минус 1,9 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 16,6% (минус 1,3 п. п. за неделю).
Уровень поддержки "Единой России" составил 40,9% (минус 0,8 п. п. за неделю). КПРФ поддерживают 10,7% опрошенных (плюс 0,3 п. п. за неделю), "Новых людей" - 5% (плюс 0,3 п. п. за неделю), ЛДПР - 8,5% (плюс 0,6 п. п. за неделю), "Справедливую Россию - За правду" - 5,6% (минус 0,1 п. п. за неделю).