ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 81%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за неделю повысился на 0,5 п. п. и составил 81,3%. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованном в пятницу. Опрос проводился 6-12 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,3% участников опроса (плюс 0,5 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78,9% (плюс 0,6 п. п. за неделю)", - отмечается в материалах социологической службы.

Деятельность правительства РФ одобряют 53% опрошенных (плюс 0,1 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 54,3% респондентов (плюс 0,9 п. п. за неделю ). О доверии Мишустину заявили 64,3% (плюс 0,8 п. п. за неделю).