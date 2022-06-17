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55 минут назад

Премьер ЦАР вспомнил о русских учителях и перешел на русский язык

Газета.Ru

Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа вспомнил, что изучал русский язык в школе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер ЦАР вспомнил о русских учителях и перешел на русский язык
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ЦАР уже давно преподают русский. Вот я учил русский в школе. «Здравствуйте! Как дела? Неплохо» (эти фразы были произнесены на русском языке — «Газета.Ru»). Раньше это был второй язык общения в ЦАР. Я учился математике у русских преподавателей», — рассказал Молуа.

По его словам, исторически русские пришли в его страну, а в университетах было много преподавателей из России.

Молуа добавил, что выступает за углубление сотрудничества между двумя странами в наши дни. В частности, он хотел бы направлять студентов из его страны на учебу в Россию.

Русский язык уже изучали в ЦАР во времена правления бывшего президента Жана Беделя Бокассы (1966-1979). В 2019 году его вновь включили в программу средней школы, а с 2022/2023 учебного года он станет обязательным в вузах.

Ранее Молуа предложил российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином.

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