Патрушев заподозрил учащихся в США в агитаторстве

По мнению секретаря Совбеза, студенты возвращаются в Россию, готовые реализовывать цветные революции.
«Посольства США и ряда стран Европы выдают гранты и организуют обучение государственных служащих. В Вашингтоне также нацелены на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку, откуда они возвращаются агитаторами, готовыми проводить так называемые демократические преобразования и создавать почву для реализации сценариев цветных революций», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Патрушева, на американские средства в настоящее время создано порядка 100 негосударственных информационных агентств. В связи с этим необходимо уделять внимание информационной сфере.
Патрушев подчеркнул, что Запад хочет диктовать всем странам свои правила регулирования области использования информационно-коммуникационных технологий, не спрашивая мнения суверенных стран.