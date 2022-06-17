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50 минут назад

Николай Патрушев заподозрил учащихся в США в агитаторстве

Говорит Москваиещё 1

По мнению секретаря Совбеза, студенты возвращаются в Россию, готовые реализовывать цветные революции.

Патрушев заподозрил учащихся в США в агитаторстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посольства США и ряда стран Европы выдают гранты и организуют обучение государственных служащих. В Вашингтоне также нацелены на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку, откуда они возвращаются агитаторами, готовыми проводить так называемые демократические преобразования и создавать почву для реализации сценариев цветных революций», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Патрушева, на американские средства в настоящее время создано порядка 100 негосударственных информационных агентств. В связи с этим необходимо уделять внимание информационной сфере.

Патрушев подчеркнул, что Запад хочет диктовать всем странам свои правила регулирования области использования информационно-коммуникационных технологий, не спрашивая мнения суверенных стран.

Политика,Николай Патрушев,
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