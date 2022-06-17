Патрушев заподозрил учащихся в США в агитаторстве

«Посольства США и ряда стран Европы выдают гранты и организуют обучение государственных служащих. В Вашингтоне также нацелены на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку, откуда они возвращаются агитаторами, готовыми проводить так называемые демократические преобразования и создавать почву для реализации сценариев цветных революций», — приводит его слова РИА Новости.