Губернаторы не захотели пересаживаться на Lada

Губернаторы некоторых регионов России положительно отреагировали на идею пересесть на автомобили Lada, однако усомнились в такой необходимости. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: LADA LADA

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что государство для увеличения внутреннего спроса должно пересадить госчиновников на автомобили Lada.

Так, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в случае необходимости готов сменить служебный автомобиль, но считает, что это может повлиять на его мобильность. При этом в региональном правительстве пока не планируют обновлять автопарк.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что государственные служащие и так используют машины, выпускаемые в России, но марки автомобилей могут быть разными. Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный сказал, что готов пересесть на Lada, но только если она будет заводиться в сильный мороз. Температура в регионе зимой достигает -50 градусов.

Глава Республики Алтай Олег Хороходин заявил, что уже купил купил «ГАЗ-24» 1976 года с пробегом 55 тыс. км и «готов на ней ездить дальше».