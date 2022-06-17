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27 минут назад

Губернаторы не захотели пересаживаться на Lada

Газета.Ru

Губернаторы некоторых регионов России положительно отреагировали на идею пересесть на автомобили Lada, однако усомнились в такой необходимости. Об этом сообщает ТАСС.

Губернаторы не захотели пересаживаться на Lada
Фото: LADALADA

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что государство для увеличения внутреннего спроса должно пересадить госчиновников на автомобили Lada.

Так, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в случае необходимости готов сменить служебный автомобиль, но считает, что это может повлиять на его мобильность. При этом в региональном правительстве пока не планируют обновлять автопарк.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что государственные служащие и так используют машины, выпускаемые в России, но марки автомобилей могут быть разными. Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный сказал, что готов пересесть на Lada, но только если она будет заводиться в сильный мороз. Температура в регионе зимой достигает -50 градусов.

Глава Республики Алтай Олег Хороходин заявил, что уже купил купил «ГАЗ-24» 1976 года с пробегом 55 тыс. км и «готов на ней ездить дальше».

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить работу российских предприятий автопрома и сохранить коллективы.

Политика,Игорь Кобзев,Михаил Развожаев,Антон Силуанов,Владимир Путин,Минфин России,
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