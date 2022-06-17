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15 минут назад

«Путин не одинок»: На Западе признали провал стратегии по изоляции России

Елена Прошина

Стратегия по изоляции Москвы и российского президента Владимира Путина, которую применяли западные страны из-за специальной военной операции на Украине, в настоящий момент не работает, сообщает Die Welt.

«Путин не одинок»: На Западе признали провал стратегии по изоляции России
Фото: ReutersReuters

В статье говорится, что «Путин не одинок». Издание напоминает, что за пределами Соединенных Штатов Америки и Европейского союза политику по изоляции России поддерживали Япония, Канада, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. При этом поддерживают РФ Бразилия, Китай, Южная Африка и Индия. Эти четыре страны производят треть мирового ВВП.

Отмечается, что ОАЭ объявили о своем нейтралитете и не совершают никаких действий, направленных на увеличение добычи нефти, чтобы не затормозить повышение мировых цен на энергоресурсы.

Die Welt подчеркивает, что Путин в не западной части мира пользуется куда большей поддержкой, чем ожидали американские власти и союзники США.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что политика санкций США привела к тому, что урон был нанесен самому Вашингтону. По словам парламентария, ограничения никак не повлияли на политику Москвы.

Политика,Алексей Пушков,Владимир Путин,ЕС,
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