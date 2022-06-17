Антонов ответил на обвинения России в "краже" зерна Украины

Обвинения в том, что Москва украла зерно, принадлежащее Украине, не имеют под собой вообще никаких оснований, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.

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«Что касается якобы случаев кражи зерна, то мы категорически отвергаем подобные беспочвенные обвинения», — заявил дипломат.

ОН обратил внимание на заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, который ранее отметил, что ООН не располагает никакими доказательствами такого рода преступлений.

Посол подчеркнул, что Россия готова даже гарантировать безопасность движения судов с зерном из украинских портов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США разрабатывают план вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с перевалочными пунктами. Ожидается, что на польско-украинской границе построят временные зернохранилища, откуда будут доставлять продукцию по миру.