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2 часа назад

В Кремле оценили ситуацию с удобрениями в условиях санкций

Lenta.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил ситуацию с удобрениями в условиях санкций со стороны США, Канады, Европейского союза и других стран. Его слова приводит РИА Новости.

В Кремле оценили ситуацию с удобрениями в условиях санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия и Белоруссия, являющиеся крупнейшими в мире поставщиками удобрений, заинтересованы в их продвижении на мировые рынки, как это было до настоящего времени.

«Но это же не мы наложили на нас самих санкции. Это же и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, и Канада, и целый ряд других стран пошли на эти рестрикции», — указал Песков.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что США начали тайно подначивать компании увеличивать закупки российских удобрений. Однако многие грузоотправители, банки и страховщики «воздерживаются от торговли из опасения, что они могут непреднамеренно нарушить правила».

Политика,Дмитрий Песков,ЕС,
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