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55 минут назад

В Кремле похвалили Макрона за готовность к переговорам

Ura.Ruиещё 5

В России ценят готовность президента Франции Эмманюэля Макрона к диалогу по самым разным проблемам. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле похвалили Макрона за готовность к переговорам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Макрон является сторонником обсуждения самых концептуальных разногласий, урегулирования за столом переговоров, ценим его подход. Россия открыта к переговорному процессу процессу, [президент России Владимир] Путин открыт, позиция наша хорошо известна», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее французский лидер заявил, что за последние полгода провел в телефонных разговорах с Путиным более 100 часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что каждый телефонный разговор Путина и Макрона длится не менее часа. Макрон также заявил французской прессе, что намерен звонить Путину и дальше, если это потребуется.

Политика,Юрий Ушаков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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