Лавров ответил на вопрос о планах России по захвату других стран

«Еще раз вам скажу: вы пытаетесь забывать все, что предшествовало тому событию. Вы отрицаете, отменяете, не хотите слышать о том, что предшествовало 24 февраля, что предшествовало голосованию в Крыму. Вас не устраивает, что мы очень терпеливы. Но когда терпение "лопается", мы реагируем на хамство и унижение русских людей, как это произошло с государственным переворотом [на Украине] в феврале 2014 года», — заявил Лавров.