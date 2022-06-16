В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Захарова назвала фикцией оборонительный характер НАТО

Lenta.ru

Тезис о том, что НАТО носит оборонительный характер — это фикция. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова назвала фикцией оборонительный характер НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в настоящее время Североатлантический альянс способствует тому, что милитаризация Европы набирает беспрецедентные обороты.

«С новой силой заработала натовская пропагандистская машина, запугивающая европейцев мифической угрозой с Востока», — заявила она.

Захарова отметила, что «предпринимаемые блоком действия направлены на разжигание конфронтации на европейском континенте».

«Параллельно решается задача удержать союзников в рамках геополитических установок США», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее Мария Захарова заявила, что решение поставлять оружие армии Украины является суицидальным для Европы. Она отметила, что европейское вооружение является «манким и притягательным» для террористов, экстремистов и бандитов.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители