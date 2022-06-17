В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
21 минуту назад

Названа причина внезапных призывов Украины к переговорам с Путиным

Lenta.ruиещё 6

Политолог Алексей Мартынов в интервью изданию «Украина.ру» назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский и некоторые лидеры стран Запада внезапно начали выступать с призывом провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Это означает, что приближается выполнение целей, поставленных российской специальной военной операцией, подчеркнул он.

Названа причина внезапных призывов Украины к переговорам с Путиным
Фото: EPAEPA

«Какие-то странные люди (украинские власти), то "хотим договариваться", то "не хотим". То, когда сюжет опять не по вашему сценарию идет, я имею ввиду сюжет специальной военной операции, а также сюжет войны донбасских республик за свою независимость и за свои территории, то опять возникает тема переговоров», — заявил эксперт.

Он отметил что на самом деле западным странам совершенно не хочется такого развития событий, однако они вынуждены предлагать ведение переговоров для того, чтобы оттянуть начало конца. Мартынов добавил, что в первую очередь сам Киев должен был быть заинтересован в скорейшем прекращении боевых действий.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие для снятия санкций с России. По словам канцлера ФРГ, Евросоюз (ЕС) не отменит антироссийские ограничительные меры до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом.

Политика,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Алексей Мартынов,Владимир Путин,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители