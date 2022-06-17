Названа причина внезапных призывов Украины к переговорам с Путиным

«Какие-то странные люди (украинские власти), то "хотим договариваться", то "не хотим". То, когда сюжет опять не по вашему сценарию идет, я имею ввиду сюжет специальной военной операции, а также сюжет войны донбасских республик за свою независимость и за свои территории, то опять возникает тема переговоров», — заявил эксперт.