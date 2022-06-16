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51 минуту назад

Макрон не исключил, что вновь позвонит Путину

ТАССиещё 1

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что вновь позвонит российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить тему украинского урегулирования.

Макрон не исключил, что вновь позвонит Путину
Фото: ReutersReuters

"Я не исключаю, что проведу новый разговор", - сказал Макрон, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он переговорить по телефону с Путиным.

По его словам, "для этого много причин". Французский лидер отметил, что одной из тем такого разговора может стать ситуация с продовольственной безопасностью.

"Важно также продвигаться на дипломатическом направлении", - отметил Макрон, высказавшийся за возобновление российско-украинских переговоров. "Мне приходится слышать раздающиеся в мире призывы к эскалации против России, максималистские требования. Эти призывы не служат делу Украины", - сказал президент Франции.

Он заявил, что "считает полезной" посредническую роль Парижа в урегулировании российско-украинских отношений.

Ранее Макрон заявил, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провел за последние полгода с президентом Путиным, составила около 100 часов.

Президент России 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.

Политика,Эмманюэль Макрон,Владимир Путин,ЕС,
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