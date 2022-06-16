Макрон не исключил, что вновь позвонит Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что вновь позвонит российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить тему украинского урегулирования.
"Я не исключаю, что проведу новый разговор", - сказал Макрон, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он переговорить по телефону с Путиным.
По его словам, "для этого много причин". Французский лидер отметил, что одной из тем такого разговора может стать ситуация с продовольственной безопасностью.
"Важно также продвигаться на дипломатическом направлении", - отметил Макрон, высказавшийся за возобновление российско-украинских переговоров. "Мне приходится слышать раздающиеся в мире призывы к эскалации против России, максималистские требования. Эти призывы не служат делу Украины", - сказал президент Франции.
Он заявил, что "считает полезной" посредническую роль Парижа в урегулировании российско-украинских отношений.
Ранее Макрон заявил, что общая продолжительность телефонных переговоров, которые он провел за последние полгода с президентом Путиным, составила около 100 часов.
Президент России 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.