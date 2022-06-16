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14 минут назад

Лавров заявил о попытках сделать из Молдавии «вторую Украину»

Lenta.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что из Молдавии хотят сделать «вторую Украину». Его цитирует ТАСС.

Лавров заявил о попытках сделать из Молдавии «вторую Украину»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, такой «потребительский подход» со стороны властей Молдавии показателен. «Когда заявляют:

"Давайте мы сейчас в Евросоюз начнем вступать, потом посмотрим, что нам там пообещают, тогда, может быть, мы будем решать, оставаться ли нам в Содружестве Независимых Государств", и прочие заявления», — сказал Лавров.

Такой подход глава МИД назвал «попрошайничеством» и напомнил о попытках молдавских властей сбить цену на российский газ и отсрочить платежи. Он также отметил, что большая часть населения страны не разделяет такую позицию руководства.

Политика,Сергей Лавров,ЕС,
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