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1 час назад

Лавров ответил на угрозы Киева ударить по Крымскому мосту

Газета.Ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все угрозы со стороны Украины в отношении Крымского моста берутся на заметку и подобные планы потерпят крах. Об этом он сообщил в интервью «НТВ», передает РИА «Новости».

Лавров ответил на угрозы Киева ударить по Крымскому мосту
Фото: 

Как рассказал Лавров, кто-то из окружения президента Украины Владимира Зеленского говорил об угрозах Крымскому мосту.

«Ну, вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», — отметил дипломат.

16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что украинская сторона не в первый раз угрожает взорвать Крымский мост. По его словам, Россия знает о таких угрозах и принимает их во внимание.

«Уничтожитель» Крымского моста поразил сразу две цели

Накануне генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко сообщал, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных.

Политика,Дмитрий Марченко,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,
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