Лавров ответил на угрозы Киева ударить по Крымскому мосту

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все угрозы со стороны Украины в отношении Крымского моста берутся на заметку и подобные планы потерпят крах. Об этом он сообщил в интервью «НТВ», передает РИА «Новости».
Как рассказал Лавров, кто-то из окружения президента Украины Владимира Зеленского говорил об угрозах Крымскому мосту.
«Ну, вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», — отметил дипломат.
16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что украинская сторона не в первый раз угрожает взорвать Крымский мост. По его словам, Россия знает о таких угрозах и принимает их во внимание.
Накануне генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко сообщал, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных.