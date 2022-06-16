Лавров раскритиковал ЕС за позицию по Украине

Если Евросоюз предоставит Украине дорожную карту для подготовки к членству в ЕС, то это будет означать, что он готов отказаться от всех своих критериев. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.
«Это будет означать только одно, что Евросоюз в очередной раз готов закрыть глаза на все свои критерии, которые всегда существовали для кандидатов и готов руководствоваться исключительно геополитическим соображениями», — добавил Лавров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за «немедленное» предоставление статуса кандидата в члены ЕС для Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев утром 16 июня на поезде, следовавшем из Польши. По данным агентства Reuters, политики должны обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским членство страны в Европейском союзе.