«Безопасность гарантирована»: в РФ ответили на угрозы Киева Крымскому мосту

Безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг в беседе с журналистами.

"Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. О сути этих мер я говорить не могу, это все-таки вопрос к военным", - прокомментировал представитель Кремля вопрос ТАСС, касающийся угроз украинской стороны в адрес Крымского моста.



"Что касается упоминания нашего моста, Крымского моста, украинскими военными и политиками, это [происходит] далеко не первый раз, нам об этом хорошо известно. Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание", - отметил Песков.

Военные Украины считают своей целью номер один Крымский мост, построенный российской стороной, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

«Для ВСУ Керченский мост – цель номер один. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», – сказал Марченко в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.

Он добавил, что по этому пути российские военные подтягивают резервы, его необходимо «обрезать».

В среду президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о выделении Киеву нового пакета американской военной помощи на 1 млрд долларов. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи включает две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777 и управляемые боеприпасы РСЗО, а также 36 тыс. снарядов калибра 155 мм.

Вокруг Крымского моста на Украине устроили ритуальные танцы с бубнами, нацисты готовы только разрушать, а не созидать, ничего у них не получится, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов подчеркнул, что подобные заявления уже не впервой звучат из уст представителей киевского режима.

«Они устроили вокруг Крымского моста настоящие ритуальные танцы с бубнами. Крымский мост у них – как кость в горле. Ничего у них не выйдет», – цитирует РИА «Новости» Константинова.

По его словам, киевские власти годами отрицали сначала возможность его строительства, а затем – сам факт его существования.

«Но вот – признали. И первая их реакция после признания – желание разрушить. Нацисты способны только разрушать. Созидать они не хотят, да и не умеют», – отметил глава парламента, добавив, что киевские власти способны тешить себя только виртуальными победами.

«В виртуальном пространстве ВСУ уже к Владивостоку подходят и готовятся к «встрече на Беринговом проливе». Это уже – искаженное сознание: отрицание жестокой реальности, уход от нее в страну грез и беспочвенных мечтаний», – подчеркнул глава парламента.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал самоубийством угрозу представителей Киева уничтожить Крымский мост. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных.

Шеремет подчеркнул, что Крымский мост охраняется современными системами противовоздушной обороны (ПВО). В связи с этим он посоветовал киевским властям не пытаться проводить провокации.

«В противном случае за их попытки и планы последует молниеносное возмездие. Будут уничтожены центры принятия решений, в том числе в Киеве. Также предупреждаем о возможных последствиях западные страны, если те решатся поставить Украине запрашиваемое оружие», — сказал российский парламентарий.

Он добавил, что мост охраняется как с воздуха, так и с акватории Керченского пролива.

Если бы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли поразить Крымский мост, они бы его уже поразили, считает замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для поражения украинской армией после поставок западного вооружения Киеву. «Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать», — сказал он.

По оценкам депутата, у России есть самые разнообразные средства ответа в случае поражения ВСУ Крымского моста, однако он усомнился, что украинская армия действительно на это способна.

«Удара по Крымскому мосту я не ожидаю, разве что в виде какой-то демонстрации, которая не причинит вреда Крымскому мосту. Во-первых, он достаточно надежно прикрыт со всех точек зрения. Во-вторых, если бы они могли поразить Крымский мост, они бы его уже поразили. Поставки вооружения со стороны Запада уже сделаны практически по максимуму, сильно больше, я думаю, Запад поставить не в состоянии, по крайней мере, не желает этого, поэтому это все один пустой треп», — поделился Бородай.

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский ответил на заявление генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Марченко о планах по поражению Крымского моста новым дальнобойным оружием. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.

«Я не склонен преуменьшать угрозу от любых типов вооружения — они созданы убивать и они будут убивать. Но дегенерат посмотрел хотя бы на карту: от России до участков линии фронта, которые снабжаются традиционно через Крым, есть и другие дороги, минуя полуостров, которые перекрыть противник не в состоянии. Но заявление нужно рассматривать всерьез — эти обязательно попытаются вытворить какую-нибудь гадость», — предупредил он.

Крымский мост является стратегически важным объектом, для подрыва которого Вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуются дальнобойные ракеты, однако такое оружие у противника отсутствует. Так оценил риски для этого объекта инфраструктуры военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с агентством «Национальная служба новостей».

Тем не менее, по его словам, риски для России из-за заявлений ВСУ все же остаются.

«ВСУ могут организовать диверсию и на аэродромах, в том числе в аэропортах гражданского назначения. Поэтому сейчас весь Юг России закрыт для полетов», — заявил Сивков.

Он напомнил, что Москва не отвечает ударами по центру принятия решений в Киеве. По мнению эксперта, России стоит предотвращать удары украинской стороны по приграничным районам.

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала заявление генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, назвавшего Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием.

«Крымский мост стоял и будет стоять... Любые заявления о посягательствах на Крымский мост надуманны и обусловлены политическими декларациями для укрепления духа, прежде всего украинской армии, терпящей серьёзные поражения», — считает сенатор.

По её словам, народ Украины недоволен президентом Владимиром Зеленским.

Ковитиди также выразила мнение, что американские миллиарды, вложенные «в провальный украинский проект», привели США на порог великой экономической депрессии.

Представители Вооруженных сил Украины якобы рассматривают возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Соответствующее заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. Однако, по его словам, пока у украинских боевиков нет возможности это сделать.

"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали", - отметил Данилов во время выступления на киевской радиостанции "Новое время".

Скандально известный украинский чиновник заявил, что как только у Украины появится возможность для нанесения удара, они сразу же постараются реализовать ее.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что главе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову необходимо подумать о последствиях удара по Крымскому мосту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев назвал Данилова «упоротым начальником».

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — написал Медведев.

Заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о возможном ударе по Крымскому мосту является анонсированием теракта. Такое мнение выразил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о заявлении секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о намерении Киева якобы подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост.

По мнению Пескова, подобное заявление является анонсированием возможного террористического акта.